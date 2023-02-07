МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти во вторник вечером растет на 3-4%, пока рынки оценивают влияние различных факторов со стороны спроса и предложения на этот вид сырья, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на нефть растут на перспективах восстановления спроса в Китае

По состоянию на 20.54 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 3,41% — до 83,77 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 4,02%, до 77,06 доллара.

Стоимость нефти растет во вторник вечером на фоне перспектив сокращения предложения и увеличения спроса на этот вид сырья. Так, причиной увеличения потребления является возможное восстановление экономики Китая за счёт ослабления коронавирусных ограничений. В то же время к сокращению предложения "черного золота", в частности, привели последствия землетрясения в Турции и Сирии. Так, СМИ сообщали, что из-за землетрясения были приостановлены операции в крупном турецком нефтеналивном порту Джейхан, а в Сирии была приостановлена работа крупнейшего НПЗ в провинции Тартус.

"Цена барреля находит поддержку, так как ожидается, что возобновление роста китайской экономики после окончания политики нулевой заболеваемости приведет к значительному увеличению спроса на нефть в этом году", — сказал порталу MarketWatch старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста (Ricardo Evangelista). "В то же время землетрясение в Турции привело к закрытию крупного экспортного терминала, обеспечивающего перевалку 1 миллиона баррелей в день, что усилило давление со стороны предложения и также способствовало росту цен на нефть", — заключил эксперт.