МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российские компании выразили заинтересованность в иранском месторождении "Южный парс", NIOC и "Газпром" продолжили консультации по договору о разработке нефтегазовых месторождений в стране. Об этом рассказал РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. Запад перестарался: новый "топливный потолок" ударит не по России

Дипломат отметил, что в данный момент российский холдинг и Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) работают над определением экономической оценки перспектив участия "Газпрома" в нефтегазовых проектах на территории Ирана.

"В декабре 2022 года состоялся визит делегации группы "Газпром" в Иран, по итогам которого стороны договорились продолжить консультации. Переговоры ведутся, и мы рассчитываем на достижение взаимовыгодных договоренностей в этой сфере", — сообщил он.

По словам Дедова, интерес других отечественных компаний к энергоресурсам Ирана значительно возрос, в том числе к месторождению "Южный Парс".

Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и "Газпром" в июле 2022 года подписали меморандум, который предполагает содействие в разработке газовых месторождений "Киш" и "Северный Парс", шести нефтяных месторождений, а также в поддержании давления на месторождении "Южный Парс". Кроме того, документ охватывает обменные операции с природным газом и нефтепродуктами, реализацию СПГ-проектов, строительство экспортных газопроводов. Иранское агентство Shana заявляло, что размер потенциальной сделки между компаниями составляет 40 миллиардов долларов.

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