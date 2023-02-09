ВОЛГОГРАД, 9 фев — ПРАЙМ. В Волгоградской области обнаружили загрязнение почвы отходами нефтепродуктов и строительных материалов, заявили в межрегиональном управлении Росприроднадзора. РЖД увеличили экспорт нефтеналивных грузов на восток

Согласно информации, разлив отходов битума произошел недалеко от ж/д-станции Котлубань. Там же обнаружены отходы от снесенных и разобранных зданий.

Площадь загрязнения составляет более двух тысяч "квадратов", а сумма ущерба может превысить семь миллионов рублей, добавляется в сообщении.

Эксперты уже провели проверку, материалы которой были направлены в прокуратуру для поиска виновных.