2023-02-09T13:24:58+03:00
2023-02-09T13:24:58+03:00
2023-02-09T13:24:58+03:00
2023
https://1prime.ru/oil/20230209/839746949.html
Под Волгоградом обнаружили крупный разлив нефтепродуктов
Нефть
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В Волгоградской области обнаружили загрязнение почвы отходами нефтепродуктов и строительных материалов, заявили в межрегиональном управлении Росприроднадзора. Согласно информации,... ПРАЙМ, 09.02.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВОЛГОГРАД, 9 фев — ПРАЙМ. В Волгоградской области обнаружили загрязнение почвы отходами нефтепродуктов и строительных материалов, заявили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.
Согласно информации, разлив отходов битума произошел недалеко от ж/д-станции Котлубань. Там же обнаружены отходы от снесенных и разобранных зданий.
Площадь загрязнения составляет более двух тысяч "квадратов", а сумма ущерба может превысить семь миллионов рублей, добавляется в сообщении.
Эксперты уже провели проверку, материалы которой были направлены в прокуратуру для поиска виновных.