МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к росту после новостей о том, что экспорт азербайджанской нефти из турецкого порта в Джейхане еще не возобновился, следует из данных торгов. Эксперт дал прогноз по ценам на нефть Brent в текущем году

По состоянию на 13.33 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,42%, до 85,44 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,38%, до 78,78 доллара.

"Экспорт азербайджанской нефти из турецкого порта Джейхан все еще не возобновился после двух разрушительных землетрясений в понедельник, по данным BP Plc", — передает агентство Блумберг.

Терминал в восточной части Средиземного моря, который обычно подает более 1 миллиона баррелей нефти в день, в основном из Азербайджана и Ирака, был закрыт в понедельник для проверки безопасности после землетрясений.

По данным агентства, в то время как один терминал, обслуживающий иракскую нефть, возобновил работу, пока неясно, когда суда смогут снова загружать азербайджанскую нефть.