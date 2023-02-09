ВАРШАВА, 9 фев — ПРАЙМ. Доля российской нефти, поставляемой в Польшу морским путем в прошлом году, составила 13%, сообщает польский нефтяной оператор PERN. Новак рассказал, когда Россия ответит на потолок цен на нефтепродукты

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

"В 2022 году 87% нефти, поставляемая морем в Польшу через нефтяной порт, поступало с других направлений, кроме российского", — говорится в сообщении PERN.

Уточняется, что большинство поставок сырья осуществлялось из Саудовской Аравии и Норвегии, на которые пришлось две третьих общего объема импорта. Цены на нефть перешли к росту на новостях из турецкого порта

Также, по данным PERN, в 2022 году принадлежащий ей нефтяной порт в Гданьске перевалил рекордное количество нефти и нефтяного топлива — 24,5 миллиона тонн, что на 37% больше, чем в 2021 году. В 2022 году нефтяной порт обслужил 363 танкера.

В настоящее время нефтепорт имеет пять перевалочных станций, что дает возможность разгружать одновременно пять нефтяных танкеров. По данным PERN, в настоящее время начинается процесс строительства шестой перевалочной станции.