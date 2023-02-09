МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Крупные государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая наращивают импорт нефти из РФ. Это говорит о готовности Пекина дать добро на увеличение закупок российской нефти, отметили в Energy Aspects. Сечин сказал, как будет формироваться референтная цена на российскую нефть

PetroChina Co. и CNOOC Ltd недавно возобновили морской импорт российской нефти. При этом как минимум три супертанкера, груженые маркой Urals, направляются в Китай, сообщили аналитики, не указав источник информации. В ближайшие месяцы China Petroleum & Chemical Corp., или Sinopec, также может нарастить закупки нефти Urals, добавили аналитики.

В Sinopec отказались от комментариев, а PetroChina и CNOOC пока не ответили на запрос Bloomberg News прокомментировать информацию.

До недавнего времени государственные китайские НПЗ воздерживались от активных покупок российской нефти, в том числа сорта Urals, ввиду отсутствия четких инструкций со стороны Пекина, говорится в аналитической записке Energy Aspects от 8 февраля. Теперь же китайские власти готовы дать отмашку на увеличение импорта российской нефти, отгруженной в европейских портах, отметили аналитики.

Между тем, мелкие частные НПЗ, или "чайники", продолжали закупать российские нефтяные сорта ESPO и Sokol после небольшого перерыва в начале декабря, который потребовался для решения вопросов финансирования и страхования, возникших после введения Большой семеркой потолка цен.

В этом году суточный импорт российской нефти в КНР может вырасти на 500 000 баррелей в день, до 2,2 млн баррелей в день. Если же Пекин решит восполнить коммерческие или стратегические нефтяные резервы, импорт может возрасти до 2,5 млн баррелей в день.