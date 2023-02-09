МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Минфин России до конца февраля определится с альтернативными котировками нефти Urals для расчета экспортной пошлины и налогов на добычу сырья, обсуждаются разные варианты, в том числе привязка к марке Brent, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин обнулит долю евро в ФНБ

Сейчас цена российской марки нефти Urals рассчитывается на основе данных ценового агентства Argus. На эти котировки опирается Минфин при расчете экспортной пошлины и нефтяных налогов. В октябре Argus запустил новую систему оценки стоимости Urals на базе портов в России, поскольку прежняя стала нерелевантной из-за эмбарго ЕС. Минфин заявлял, что в 2023 году продолжит использовать котировку Argus, но в первом квартале рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки.

"Я думаю, сейчас до конца февраля мы определимся. Идут обсуждения различных вариантов", — ответил Сазанов на вопрос о сроках, когда министерство рассмотрит переход на новые котировки для расчета налогов, добавив, что про привязку к нефти "Dubai Crude не слышал, про Brent слышал".