МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются в рамках фиксации инвесторами прибыли после роста в течение трех дней, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на нефть стабилизировались

По состоянию на 20.46 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,27% — до 84,02 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,33%, до 77,44 доллара.

За предыдущие три дня цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 6,28%, марки WTI — на 6,7%. Росту нефтяных котировок способствовал ряд факторов, одним из которых является смягчение противоэпидемиологических мер в Китае. Снятие ограничений положительно отразилось на прогнозах по экономике страны, являющейся одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, что также повлияло на прогнозы спроса на нефть.

Также к росту стоимости "черного золота" привели последствия землетрясений в Турции. Так, в понедельник был приостановлен терминал в восточной части Средиземного моря, который обычно подает более 1 миллиона баррелей нефти в день.

"Цены на нефть упали после впечатляющего роста за последние несколько дней", — сказал агентству MarketWatch рыночный аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada). "По-моему, это похоже на фиксацию прибыли", — заключил эксперт.