МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Риск сокращения добычи нефти в России из-за введенного странами ЕС и G7 потолка цен на российское сырье по-прежнему присутствует, правительство в ближайшее время его оценит, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак рассказал, когда Россия ответит на потолок цен на нефтепродукты

Новак в конце прошлого года говорил, что Россия вследствие лимита цен ЕС и G7 на российскую нефть и ответного запрета поставок по потолку готова к снижению добычи нефти в начале 2023 года на 5-7%, или 500-700 тысяч баррелей в сутки.

Отвечая на вопрос, есть ли сейчас предпосылки к сокращению добычи, вице-премьер сказал: "Да, есть такие риски. Мы будем в ближайшее время их оценивать".

Ранее в феврале Новак говорил, что добыча в России в январе оставалась на уровне декабря, около 9,8-9,9 миллиона баррелей в сутки, в начале февраля идет на таком же уровне. По его словам, добыча и экспорт нефти стабильны, несмотря на вступившие в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти и потолок цен на нее. По итогам 2022 года добыча нефти в РФ выросла на 2% и составил 535 миллионов тонн, сообщал вице-премьер. Запад перестарался: новый "топливный потолок" ударит не по России

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

Президент России в конце 2022 года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. По нефти российский ответ заработал 1 февраля.