Новак сообщил, что Россия в марте сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений, при принятии дальнейших решений РФ будет действовать исходя из складывающейся ситуации на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений. При принятии дальнейших решений мы будем действовать исходя из складывающейся ситуации на рынке", — сказал он журналистам.
В конце прошлого года вице-премьер говорил, что Россия вследствие лимита цен ЕС и G7 на российскую нефть и ответного запрета поставок по потолку готова к снижению добычи нефти в начале 2023 года на 5-7%, или 500-700 тысяч баррелей в сутки.
Новак добавил, что Россия сейчас полностью реализует всю свою нефть, но не будет продавать ее тем, кто прямо или косвенно придерживается ценового потолка.
https://1prime.ru/oil/20230210/839761976.html
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