МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили рост до 2% после комментариев вице-премьера РФ Александра Новака о планах сократить добычу нефти в марте, свидетельствуют данные торгов. Дисконт был ошибкой: кто и зачем "трясет" цены на нефть

По состоянию на 11.42 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,06%, до 86,22 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,97%, до 79,6 доллара.

Ранее в пятницу Новак сообщил журналистам, что Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений, а при принятии дальнейших решений будет действовать, исходя из складывающейся на рынке ситуации.