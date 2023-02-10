МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем ускорили рост до 2% после комментариев вице-премьера РФ Александра Новака о планах сократить добычу нефти в марте, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.42 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,06%, до 86,22 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,97%, до 79,6 доллара.
Ранее в пятницу Новак сообщил журналистам, что Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений, а при принятии дальнейших решений будет действовать, исходя из складывающейся на рынке ситуации.
https://1prime.ru/oil/20230210/839762185.html
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