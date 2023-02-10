МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В Goldman Sachs Group Inc. пересмотрели прогноз цен на нефть в 2023 году. Теперь в компании ожидают, что цена барреля нефти Brent достигнет 100 долларов США к декабрю, а не к середине года, как предполагалось ранее. Дисконт был ошибкой: кто и зачем "трясет" цены на нефть

В банке придерживаются весьма оптимистичной оценки перспектив рынка сырьевых товаров, полагая, что он вошел в суперцикл. И все же в Goldman Sachs прогнозируют, что избыток предложения нефти в 2023 году составит 150 000 баррелей в день, учитывая снижение прогнозов спроса в крупнейших экономиках, а также пересмотр в сторону некоторого повышения темпов добычи в России и США.

По словам аналитиков банка, средняя цена барреля нефти Brent в 2023 составит 92 доллара, а не 98 долларов, как прогнозировалось ранее. Котировки Brent с конца 2022 года упали почти на 2%, примерно до 84,30 доллара за баррель. Высокие процентные ставки негативно отражаются на росте экономики и потребности в электроэнергии, тогда как опасения инвесторов относительно резкого сокращения экспорта российских энергоносителей из-за санкций ослабли.

В долгосрочной перспективе цены на нефть будут оставаться высокими, и в 2024 году средняя цена нефти Brent достигнет 100 долларов за баррель.

Восстановление экономики Китая, спровоцированное отказом от политики нулевой терпимости к коронавирусу, повлечет за собой образование дефицита предложения на мировом рынке нефти к июню и "обнажит системный недостаток капиталовложений", отмечают в Goldman Sachs. Страны ОПЕК же, вероятно, увеличат добычу во 2-й половине 2023 года для восстановления баланса на рынке, добавляют в банке.

Оптимизм Goldman Sachs не разделяют некоторые другие компании, в том числе Citigroup Inc., заявляя о том, что предложение на мировом нефтяном рынке остается достаточным, а цена барреля нефти упадет еще на 10 долларов к концу 2023 года.