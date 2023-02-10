МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Москва обсудила с участниками альянса ОПЕК+ решение снизить объемы добычи нефти с марта, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия в марте добровольно сократит добычу нефти

При этом он уточнил, что речь идет лишь о некоторых участниках организации.

Для других разъяснений по данному решению представитель Кремля рекомендовал обратиться непосредственно к вице-премьеру Александру Новаку.

Ранее в пятницу Новак сообщил, что Россия в марте сократит нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в день для восстановления рыночных отношений, а в дальнейшем будет ориентироваться на текущую ситуацию.

При этом сам Новак заявил, что решение было добровольным, Россия приняла его без международных консультаций.