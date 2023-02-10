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Россия обсудила сокращение нефти с членами ОПЕК+, заявил Песков
Нефть
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Москва обсудила с участниками альянса ОПЕК+ решение снизить объемы добычи нефти с марта, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он уточнил, что речь идет... ПРАЙМ, 10.02.2023
нефть, энергетика, новости, россия, опек, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Москва обсудила с участниками альянса ОПЕК+ решение снизить объемы добычи нефти с марта, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
При этом он уточнил, что речь идет лишь о некоторых участниках организации.
Для других разъяснений по данному решению представитель Кремля рекомендовал обратиться непосредственно к вице-премьеру Александру Новаку.
Ранее в пятницу Новак сообщил, что Россия в марте сократит нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в день для восстановления рыночных отношений, а в дальнейшем будет ориентироваться на текущую ситуацию.
При этом сам Новак заявил, что решение было добровольным, Россия приняла его без международных консультаций.