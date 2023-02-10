МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Решение России сократить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки является добровольным и принято без международных консультаций, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Россия в марте добровольно сократит добычу нефти

"Это добровольное сокращение — консультаций по нему ни с кем не было", — сказал Новак.

Ранее в пятницу Новак заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Такое решение, сказал он, будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, а при принятии дальнейших решений РФ будет действовать исходя из ситуации на рынке.