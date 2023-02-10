МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу подскочили более чем на 2% в пятницу и могут продемонстрировать повышение по итогам недели. Россия заявила о сокращении добычи нефти в марте в ответ на введенные ценовые ограничения в отношении нефти и нефтепродуктов. Цены на нефть ускорили рост после комментариев Новака

По состоянию на 11.48 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,71 доллара США, или 2,02%, до 86,21 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI прибавили 1,57 доллара, или 2,01%, до 79,63 доллара.

Ранее в ходе сессии оба контракта продемонстрировали укрепление более чем на 2 доллара, а недельный рост котировок может превысить 8%.

В марте Россия сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в день, что соответствует примерно 5% от общего объема производства нефти в стране. Об этом в пятницу заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Это решение, вероятно, не совсем добровольное… рыночные факторы, скорее всего, вынудили Россию это сделать", — считает аналитик UBS Джованни Стауново.

Вопреки прогнозам добыча нефти в России в прошлом году не снизилась, но в свете новых санкционных мер продажа нефти за рубеж будет затруднена.

Недостаток грузовых судов также ограничивает возможности для поставок российской нефти на другие рынки, добавил Стауново.

В Goldman Sachs понизили прогноз цены на нефть Brent в 2023 году до 92 долларов за баррель против предыдущей оценки 98 долларов за баррель. Прогноз на 2024 год был снижен со 105 долларов до 100 долларов.

Однако в интервью Financial Times менеджер хедж-фонда Пьер Андюран позитивно оценил перспективы цен на нефть. По его словам, позднее в 2023 году цена барреля нефти может достичь 140 долларов на фоне восстановления спроса в Китае.