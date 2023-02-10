МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Технологические решения "Газпром нефти", которые были применены в процессе модернизации Омского НПЗ, можно масштабировать на всю российскую нефтеперерабатывающую отрасль, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "Газпром нефть" открыла крупное месторождение в Оренбургской области

Новак, глава "Газпром нефти" Александр Дюков и губернатор Омской области Александр Бурков посетили Омский НПЗ, где недавно был построен современный комплекс глубокой переработки нефти. Новак напомнил, что глубокая переработка нефти обозначена президентом России как ключевая стратегическая задача российской нефтегазовой отрасли, продвижение к ней идет во многом благодаря заводу "Газпром нефти" в Омске.

"Технологические наработки "Газпром нефти", которые применялись при модернизации предприятия, могут быть масштабированы на всю российскую нефтепереработку. Это поможет обеспечить внутренний рынок высококачественной продукцией и будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны", — цитирует пресс-служба "Газпром нефти" слова Новака.

"Газпром нефть" в конце 2022 года завершила строительство комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ, благодаря чему глубина переработки на предприятии выросла почти до 100%. Новый комплекс объединяет секции гидрокрекинга и замедленного коксования, благодаря которым полностью перерабатывает тяжелые нефтяные фракции в востребованную рынком продукцию: дизельное топливо, бензин, авиакеросин. Инвестиции "Газпром нефти" в этот проект превысили 160 миллиардов рублей.