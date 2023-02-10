МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. ЦБ будет следить за влиянием добровольного сокращения Россией добычи нефти на ее цены, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ. ЦБ понизил прогноз средней цены нефти Urals на 2023 год

Ранее в пятницу вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам о добровольном решении России сократить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки. Он отметил, что такое решение будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.

"Мы будем следить за влиянием этого решения на динамику цен нефти. Тем не менее, по сравнению с октябрем наш прогноз по ценам на нефть понижен. По-прежнему в таблице с прогнозом мы указываем прогнозную цену нефти марки Urals, но при составлении прогноза теперь более детально учитываем, что после ввода ограничений экспортные цены российской нефти сильно различаются в зависимости от марки нефти и пункта ее отгрузки", — сказала Набиуллина.

В связи с этим фактически складывающаяся средняя экспортная цена российской нефти и ее прогноз могут значимо отличаться от котировки марки Urals, объяснила глава ЦБ.

"Что касается оценки последствий эмбарго на нефтепродукты, то оно вступило в силу только несколько дней назад и эффект еще предстоит уточнить", — заключила Набиуллина.