МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Вопрос о бенчмарке экспортной цены на российскую нефть стоит остро, ЦБ участвует в дискуссиях, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. ЦБ проследит за движением цен на нефть после сокращения добычи в России

"Что касается расчета цены на нефть, действительно этот вопрос встал, потому что тот показатель марки Urals не отражает реальную цену сейчас, по которой экспортируется российская нефть, потому что экспорт через разные порты и по разным направлениям может различаться. Мы видим, насколько эти цены разошлись. Поэтому мы в рамках нашего прогноза учитываем это, учитываем, анализируем, но, конечно, остро стоит вопрос о бенчмарке", — сказала она.

Набиуллина также добавила: "Я знаю, что биржа сейчас, в том числе Санкт-Петербургская товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) работает над этим бенчмарком. Мы в дискуссиях участвуем".

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин России до конца февраля определится с альтернативными котировками нефти Urals для расчета экспортной пошлины и налогов на добычу сырья. Рассматриваются разные варианты, в том числе переход от котировок агентства Argus к котировке Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи.