МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вслед за сокращением добычи нефти в России могут существенно вырасти, превысив 100 долларов за баррель уже к лету, прокомментировали РИА Новости эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ). Россия в марте добровольно сократит добычу нефти

"По нашим ожиданиям, решение о сокращении добычи в ближайшее время будет дополнено пересмотром налоговой системы (в РФ — ред.) с тем, чтобы привязать взимание нефтяных налогов к котировке Brent. Тем самым будет создан стимул для нефтяных компаний сокращать дисконты при экспорте", — рассказали в ЦРЭ.

"В результате, нельзя исключать, что сокращение добычи в России в марте-апреле будет больше, чем 500 тысяч баррелей в сутки, так как нефтяные компании сконцентрируются на максимизации маржинальности продаж, а не на поддержании объемов. При таком сценарии мировые цены на нефть могут существенно вырасти, превысив 100 за баррель за баррель уже к лету", — считают эксперты. По состоянию на 16.21 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,99%, до 85,34 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,91%, до 78,77 доллара.

Таким образом, подчеркивают в ЦРЭ, смысл объявленного ранее в пятницу сокращения не столько в том, чтобы увеличить мировые цены на нефть, сколько в том, чтобы сократить дисконты при продаже Urals, которые с декабря достигли "неприемлемых для бюджета значений". ЦБ проследит за движением цен на нефть после сокращения добычи в России

Ранее в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Такое решение, сказал он, будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, а при принятии дальнейших решений РФ будет действовать, исходя из ситуации на рынке.

Президент России Владимир Путин в конце 2022 года свои указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. Причем запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Контрмеры по нефти заработали 1 февраля, по нефтепродуктам – заработают с даты, которую еще предстоит определить правительству.