МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Сокращение добычи нефти в России может снизить дисконт на национальный сорт Urals, а также увеличить цену эталонной марки Brent, что позволит РФ продавать свою нефть дороже, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Эксперты предсказали скачок цен на нефть к лету

Ранее в пятницу вице-премьер Новак заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки. Такое решение, сказал он, будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты, а при принятии дальнейших решений РФ будет действовать, исходя из ситуации на рынке. Мировые цены на нефть отреагировали на сообщение Новака скачком с чуть более 84 долларов до 86,89 доллара за баррель Brent. К 16:35 мск его цена колеблется у 85,7 доллара.

"Это, конечно, позволит продавать дороже российскую нефть по двум причинам. Во-первых, рост цены Brent — уже как факт — почти на 3 доллара на новости (о решении РФ сокращать добычу в марте — ред.). Во-вторых, возможно, что сократится скидка на российский Urals, так как есть риск того, что его станет меньше на рынке", — прокомментировал Скрябин.

Эксперт отметил, что 500 тысяч баррелей в сутки — это примерно 0,5% от мирового потребления и 5% от российской добычи. "Это много", — оценил он. Кроме того, по мнению Скрябина, опасения, что Россия продолжит сокращения добычи, будут поддерживать цены на нефть в дальнейшим. Набиуллина рассказала о бенчмарке экспортной цены на российскую нефть

На совещании 11 января вице-премьер Александр Новак сообщил, что основная проблема на нефтяном рынке сейчас — высокий дисконт из-за высокой стоимости фрахта: он подорожал достаточно сильно в связи с рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты из-за возможных санкций в связи с отказом устанавливать потолок цен на энергоресурсы.

По данным Минфина, в январе нефть Urals подешевела до 49,48 доллара с 50,47 доллара месяцем ранее, хотя еще в ноябре она стоила 66,47 доллара. При этом котировки Brent в среднем практически не менялись.

С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.