АММАН, 10 фев — ПРАЙМ. Добровольное решение России о сокращении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки может вызвать протесты в Европе из-за спровоцированного этим сокращением роста цен, сказал РИА Новости иорданский эксперт в области энергетики и экономики Амер аль-Шобаки. Эксперты предсказали скачок цен на нефть к лету

Ранее в пятницу вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам о добровольном решении России сократить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки. Он отметил, что такое решение будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.

Аль-Шобаки назвал решение РФ о сокращении добычи нефти в марте "взвешенным шагом с российской стороны".

"Россия хочет сохранить большую часть своих доходов от продажи нефти и в то же время оказать давление на Запад, что является мерой давления без ущерба для российской экономики", — считает он. Дисконт был ошибкой: кто и зачем "трясет" цены на нефть

По его мнению, шаги РФ по сокращению добычи повлияют на рынки, где цена за баррель этого топлива поднимется выше 90 долларов за один баррель.

"Это негативно скажется на шагах Запада по снижению инфляции и снижению цен на энергоносители. Рост цен и сложность контроля инфляции могут привести к народным протестам в Европе, это больше всего беспокоит Запад", — отметил иорданский эксперт.