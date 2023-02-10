ДАМАСК, 10 фев — ПРАЙМ. Решение России о сокращении с марта добычи нефти является ответом на санкции со стороны Запада, заявил РИА Новости сирийский эксперт-экономист Хайян Сальман. Цены на нефть выросли на фоне решения России сократить добычу

Ранее в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия сейчас полностью реализует всю свою нефть, но не будет продавать ее тем, кто прямо или косвенно придерживается "ценового потолка". В марте РФ добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений, а при принятии дальнейших решений РФ будет действовать исходя из складывающейся ситуации на рынке, добавил он.

"Решение России сократить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки состоялось исходя из потребностей и в ответ на санкции против России", — сказал Сальман.

Он считает, что сокращение добычи "создаст дисбаланс между предложением и спросом в том смысле, что спрос превысит предложение". По мнению эксперта, это решение может сильно повлиять на мировой рынок нефти.

"Я думаю, что Россия с 24 февраля прошлого года ответила на американские санкции схожим образом", — отметил Сальман.