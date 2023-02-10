МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Китайские государственные нефтеперерабатывающие гиганты ускоряют закупки российской нефти, ссылаясь на привлекательность дешевых партий на фоне восстановления спроса после отказа от политики "нулевой терпимости к Covid-19". ЦБ проследит за движением цен на нефть после сокращения добычи в России

China Petroleum & Chemical Corp., или Sinopec, а также PetroChina Co. и CNOOC Ltd. начали и в ближайшие месяцы продолжат наращивать закупки российских сортов нефти, сообщили осведомленные источники, которые попросили не называть их имен, поскольку информация носит частный характер. Закупаемые партии включают фирменный сорт нефти Urals, которая отгружается из отдаленных западных портов России, а также ESPO, которая отгружается с тихоокеанских терминалов.

Это знаменует собой значительный сдвиг в отношении китайских нефтяных гигантов к Москве и открывает путь для проникновения российской нефти и топлива во все новые районы Китая, главной нефтеперерабатывающей страны Азии. Китай и Индия стали двумя крупнейшими покупателями российской нефти с тех пор, как Европейский союз ввел первый пакет санкций против России в связи с военными действиями на Украине. С тех пор китайские государственные нефтеперерабатывающие компании проявляли осторожность, в то время как частные нефтеперерабатывающие компании стали активнее закупать дешевую российскую нефть.

Переработка российской нефти должна повысить рентабельность китайских государственных нефтеперерабатывающих предприятий, что позволит им занять конкурентоспособное положение и экспортировать топливо другим покупателям в Азии и Европе, говорит Дафни Хо, старший аналитик Wood Mackenzie по нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли.

С декабря, с момента вступления в силу санкций, присутствие Sinopec на рынках нефти Urals и ESPO было в лучшем случае ограниченным, говорят трейдеры, которые покупают и продают нефть по всей Азии. По их словам, колебания компании были вызваны рисками репутационного ущерба, а также сложностями с банковским обслуживанием и финансированием в тот период.

На этой неделе компания Energy Aspects Ltd. сообщила, что в этом году ежедневный импорт нефти из России в Китай может увеличиться на 500 000 баррелей до 2,2 млн баррелей.

Согласно данным Kpler и Bloomberg, в число танкеров, направляющихся в настоящее время из России в Китай, входят Crudemed и NS Arctic. Оба судна забрали свой груз из российского порта Приморск, где обычно загружается нефть Urals. Покупателем, по данным Kpler, предположительно является компания PetroChina, хотя неясно, будет ли она перерабатывать эту партию или перепродавать.