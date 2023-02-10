МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером растут более чем на 2%, пока рынки реагируют на комментарии вице-премьера РФ Александра Новака о планах сократить добычу нефти в марте, свидетельствуют данные торгов. Эксперты предсказали скачок цен на нефть к лету

По состоянию на 21.42 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,07%, до 86,25 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 2,04%, до 79,66 доллара.

С начала недели нефть Brent подорожала на 7,37%, WTI — на 8,41%, что может стать сильнейшим недельным ростом с первой недели января. Тогда котировки выросли на 8,3-8,6%.

Ранее в пятницу Новак заявил, что Россия в марте сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Также вице-премьер сообщил, что при принятии дальнейших решений РФ будет действовать, исходя из складывающейся на рынке ситуации. При этом агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что ОПЕК+ не планирует никаких действий после сообщения Новака.

Также ранее в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 10 февраля их число увеличилось на 10 — до 609 агрегатов.