МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Анонсированное вице-премьером Александром Новаком сокращение добычи нефти в России на 500 тысяч баррелей в сутки, намеченное на март, может повысить мировые цены и послужит предупреждением Западу, что "игры с потолком цен" будут иметь негативные последствия, заявил в интервью радио Sputnik заведующий сектором Энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Эксперт раскрыл причину сокращения добычи нефти в России

Назвав решение о сокращении в марте нефтедобычи ожидаемым, он отметил, что "это некоторое предупреждение" Западу: "если будете играться с потолком цен, то мы будем снижать добычу, тогда посмотрим, как рынок отреагирует".

Обычно после таких сигналов на рынках, по словам Рыкова, возникает дефицит. Хотя точный прогноз, подчеркнул эксперт, сегодня дать достаточно сложно.

"Контртенденцией сейчас является определенный упадок, наступающая рецессия в западном мире. С другой стороны — оживление Китая. Эти тенденции будут продолжать бороться, именно они будут определять дальнейшую динамику. Но я считаю, что снижение добычи, которое заявлено Россией, вкупе со всем остальным должно привести к определенному повышению цен, и это должно сыграть как некое предупреждение", — резюмировал Рыков.