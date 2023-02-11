МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Развитие нефтедобычи в Чаде является перспективной сферой капиталовложений для российских компаний, представители чадской нефтяной отрасли могут принять участие в работе профильных секций в рамках второго саммита "Россия — Африка", заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Нджамене Владимир Соколенко. Посол рассказал о военно-техническом сотрудничестве России и Чада

Соколенко напомнил, что Чад с 2003 года является членом Ассоциации африканских экспортеров нефти. "Ее добыча — основной источник пополнения бюджета страны (70%), а также главная статья чадского экспорта (90%). Присутствие на национальном рынке иностранных компаний доказывает экономическую выгоду отрасли", — отметил глава российской дипмиссии.

"Развитие нефтедобычи в Чаде является перспективной сферой капиталовложений для российских компаний. Подтвержденные запасы нефти в Чаде составляют 274 миллионов тонн, а прогнозируемые оцениваются в 1 миллиард тонн. Власти страны продолжают политику открытых дверей для профильных иностранных экономических операторов, в том числе и из России", — подчеркнул дипломат.

Соколенко добавил, что представители нефтяной отрасли Чада планируют принять участие в работе профильных секций в рамках второго саммита "Россия — Африка".

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