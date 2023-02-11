МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Решение Евросоюза ограничить цены на нефть из России было "данью" Вашингтону, заявил экс-глава Организации по атомной энергии, член иранского парламента Ферейдун Аббаси-Давани. Французский трейдер предсказал нефть по 140 долларов уже в 2023 году

"Это решение больше политический, пропагандистский акт", — сказал он агентству РИА Новости.

Аббаси-Давани считает Европу недостаточно сильной для того, чтобы устанавливать цены на российские энергоресурсы. Кроме того, такие меры могут навредить самим потребителям, в том числе европейцам, добавил он.

По мнению иранского чиновника, ЕС находится под давлением США и "платит дань" за их "выходки". При этом такая ситуация не будет длиться долго, и скоро Брюссель "придет в себя", считает Аббаси-Давани.

На Россию "потолки цен" не окажут сильного отрицательного воздействия, поскольку Москва обладает большим влиянием в этой сфере, и Европе придется следовать ее политической линии, подчеркнул политик. Он допустил, что европейские страны будут придерживаться санкций, но "за кадром" продолжат заключать нефтяные сделки с Россией. Эксперт раскрыл причину сокращения добычи нефти в России

Западные страны ввели ограничительные меры в отношении РФ в связи со спецоперацией на Украине. С 5 декабря вступил в силу "потолок цен" на перевозимую по морю российскую нефть: стоимость поставок не может превышать 60 долларов за баррель. К лимиту присоединились страны ЕС, G7 и Австралия. Кроме того, с этой даты действует нефтяное эмбарго Евросоюза.

Россия в ответ запретила с 1 февраля продавать нефть за рубеж, если контракт в прямой или косвенной форме предполагает ограничение цен.

Кроме того, в пятницу вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки для восстановления рыночных отношений.