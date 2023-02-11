ДОХА, 11 фев — ПРАЙМ. Добровольное решение России сократить в марте нефтедобычу на 500 тысяч баррелей в сутки вызовет значительный рост цен на нефть в предстоящие дни, особенно в свете уменьшения доли экспорта нефти, высказал мнение РИА Новости эмиратский эксперт по мировой экономике, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара. В Иране рассказали, как Европа "платит дань" США

В минувшую пятницу вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам о добровольном решении России сократить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки. Он отметил, что такое решение будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.

"Любое изменение объемов добычи основными нефтепроизводителями окажет влияние на цены и рынок, мы уже увидели резкое повышение цен на нефть — до 85 долларов за баррель, несмотря на то, что до этого в течение двух дней наблюдалось их падение. Не нужно забывать, что уже с ноября наблюдается падение добычи в размере двух миллионов баррелей, и любое сокращение производства повлияет на цены, в частности, решение России вызовет резкий рост цен на нефть в предстоящие дни", — отметил эксперт.

По его словам, в мире уже наблюдается повышенный спрос на энергоносители, который только будет увеличиваться с учетом роста спроса со стороны Китая, отменившего ограничительные меры, связанные с коронавирусом.