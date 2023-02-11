МЕХИКО, 11 фев — ПРАЙМ. Действующие совместные предприятия по добыче нефти и будущие газовые проекты России и Венесуэлы имеют высокий потенциал развития, в приоритете южноамериканской страны — увеличение собственной производительности, рассказал РИА Новости посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на нефть

"Хорошим потенциалом развития обладают существующие совместные предприятия как по добыче нефти, так и те, которые сейчас конкретизируются в газовой сфере. В приоритете Каракаса, о чем неоднократно заявлялось на различных уровнях, обеспечить условия для увеличения производительности", — заявил российский дипломат.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее сообщал, что у России и Венесуэлы в сфере энергетики действуют пять совместных проектов. Сотрудничество на этом направлении расширяется, в том числе в газовой отрасли, где стороны обсуждают два будущих совместных предприятия.