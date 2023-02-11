КАИР, 11 фев — ПРАЙМ. Россия может сократить добычу нефти еще на 500 тысяч баррелей в сутки, либо продлить сроки сокращения добычи, заявил РИА Новости саудовский эксперт в сфере энергетики Айед Аль-Сувайдан. Названа валюта, способная повернуть мировую рецессию вспять

В минувшую пятницу вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам о добровольном решении России сократить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки. Он отметил, что такое решение будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.

"Сокращение добычи увеличится до более чем 500 тысяч баррелей в сутки, либо срок (сокращения добычи) будет продлен до осознания рынком всей его важности, либо Евросоюз откажется от своих односторонних решений в отношении экспорта российской нефти", — полагает саудовский эксперт.

Другой арабский эксперт в области энергетики, Мамдух Саламе, заявил, что механизм потолка цен на российские нефть и нефтепродукты "полностью провалился". По его словам, цены на сырую нефть марки Brent выросли на 21% по сравнению с периодом до введения ограничений на российскую нефть в декабре прошлого года.

"Это решение (о сокращении добычи) в первую очередь повлияет на цены на нефть в странах Запада. После заявления российского чиновника произошла немедленная реакция международного нефтяного рынка, цены на нефть марки Brent подскочили сразу же", — добавил Саламе.

С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.