МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Стоимость российской нефти для Индии устанавливается "цивилизованным" рыночным способом, но Москва неоднократно заявляла, что не будет торговать энергоресурсами себе в убыток, рассказал РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Эксперт допустил дополнительное сокращение Россией добычи нефти

Он напомнил, что Индия не стала присоединяться к антироссийским санкциям и лимиту цен на нефть.

"Поэтому контрактная цена отгрузки индийским компаниям нашего топлива формируется, как это и положено в цивилизованном экономическом сообществе, рыночными методами", — заявил дипломат в беседе с агентством РИА Новости.

По словам Руденко, Россия продолжит поставлять в Индию объемы нефти, необходимые для обеспечения энергобезопасности этой страны. Замглавы МИД подчеркнул, что энергетические предприятия РФ выполняют соответствующие заявки в "максимально сжатые сроки". Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на нефть

В декабре начали действовать ограничения в отношении поставок нефти из России. Одной из мер стал "потолок" цен на нефть, который ограничивает цену поставок российской нефти по морю уровнем в 60 долларов за баррель. К "потолку" присоединились страны Европейского союза, "Большой семерки", а также Австралия.

Аналогичная мера в отношении нефтепродуктов заработала в феврале.

В январе СМИ сообщали, ссылаясь на анонимные высокопоставленные источники, что Индия также может ограничить импорт российской нефти, если ее стоимость будет выше 60 долларов за баррель. Кроме того, согласно информации, к такому шагу страну могут подтолкнуть вторичные санкции ЕС для стран, закупающих российское топливо.

По словам источников, сейчас цена на нефть из России для Индии составляет примерно 53-56 долларов за баррель.

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