Число газовых установок в США упало за неделю на максимальные с 2017 года восемь единиц
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Число действующих газовых буровых установок в США на отчетной неделе продемонстрировало самое сильное падение с октября 2017 года. Число же действующих нефтяных буровых установок продемонстрировало самый сильный рост с июня. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.
Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 4-10 февраля выросло на 2 единицы, до 761 единицы,
Общее число действующих установок на 126 единиц, или 20%, превышает показатель годичной давности.
По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок увеличилось на 10 единиц, до 609 единиц, в то время как число газовых установок упало на 8 единиц, до 150 единиц.
https://1prime.ru/oil/20230213/839784208.html
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