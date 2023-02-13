МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Число действующих газовых буровых установок в США на отчетной неделе продемонстрировало самое сильное падение с октября 2017 года. Число же действующих нефтяных буровых установок продемонстрировало самый сильный рост с июня. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. В МИД рассказали, как формируется цена российской нефти для Индии

Совокупное число действующих нефтяных и газовых буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 4-10 февраля выросло на 2 единицы, до 761 единицы,

Общее число действующих установок на 126 единиц, или 20%, превышает показатель годичной давности.

По данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок увеличилось на 10 единиц, до 609 единиц, в то время как число газовых установок упало на 8 единиц, до 150 единиц.