МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в воскресенье заявил, что мировой спрос на нефть в 2023 году превысит допандемийные уровни и достигнет почти 102 млн баррелей в день, согласно ожиданиям альянса.
К 2025 году этот показатель возрастет до 110 млн баррелей в день, добавил он.
"ОПЕК по-прежнему привержена обеспечению стабильности на мировом рынке нефти", — сказал аль-Гайс.
https://1prime.ru/oil/20230213/839784275.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.