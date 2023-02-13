МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в воскресенье заявил, что мировой спрос на нефть в 2023 году превысит допандемийные уровни и достигнет почти 102 млн баррелей в день, согласно ожиданиям альянса. Дисконт был ошибкой: кто и зачем "трясет" цены на нефть

К 2025 году этот показатель возрастет до 110 млн баррелей в день, добавил он.

"ОПЕК по-прежнему привержена обеспечению стабильности на мировом рынке нефти", — сказал аль-Гайс.