МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Погрузка азербайджанской нефти на турецком терминале Джейхан возобновилась в воскресенье, сообщила представитель компании BP. Турция отложила газовый хаб в сторону, чтобы начать важный торг

Терминал, расположенный на средиземноморском побережье Турции, был поврежден в результате разрушительных землетрясений, произошедших в Турции и Сирии в прошлый понедельник.

Джейхан является местом хранения и налива нефти для трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому транспортируется нефть из Азербайджана, а также трубопровода Киркук из Ирака.