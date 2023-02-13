2023-02-13T11:23:07+03:00
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2023
https://1prime.ru/oil/20230213/839785432.html
На терминале Джейхан возобновили погрузку азербайджанской нефти
Нефть
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Погрузка азербайджанской нефти на турецком терминале Джейхан возобновилась в воскресенье, сообщила представитель компании BP. Терминал, расположенный на средиземноморском... ПРАЙМ, 13.02.2023
нефть, энергетика, новости, bp, турция, землетрясения, поставки нефти, азербайджан, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Погрузка азербайджанской нефти на турецком терминале Джейхан возобновилась в воскресенье, сообщила представитель компании BP.
Терминал, расположенный на средиземноморском побережье Турции, был поврежден в результате разрушительных землетрясений, произошедших в Турции и Сирии в прошлый понедельник.
Джейхан является местом хранения и налива нефти для трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому транспортируется нефть из Азербайджана, а также трубопровода Киркук из Ирака.