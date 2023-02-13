МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. В МИД рассказали, как формируется цена российской нефти для Индии

"Экспорт вырос на 7,6%, до 242 миллионов тонн", — написал он в своей статье в журнале "Энергетическая политика".

По словам вице-премьера, нефтепереработка по итогам 2022 года практически достигла 272 миллионов тонн, это на 3% ниже показателя предыдущего года. При этом вследствие модернизации НПЗ глубина переработки нефти составила в среднем 83,9%, увеличившись на 0,5 процентного пункта к 2021 году.

Как уточнил Новак, производство бензина за год составило 42,6 миллиона тонн, показав рост на 4,4%, дизельного топлива — 85 миллионов тонн, увеличившись на 6%.

Добыча нефти в России в 2022 году составила 535 миллионов тонн, что на 2% больше, чем в предыдущем году, ранее сообщал Новак.

Вице-премьер также рассказал, что РФ продолжает искать и находить новые рынки, планирует в 2023 году направить в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов.

"Что касается поставок в государства, которые поддерживают нелегитимные ценовые ограничения, здесь наша позиция широко известна и остается неизменной: российскую нефть такие страны не получат", — он. Новак сравнил цены на бензин в России и Европе

Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу, покрывала более 20% потребности ЕС в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали вводить санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти. В ответ на это Россия ведет переориентацию энергоресурсов на рынки дружественных стран. Прежде всего это Азиатско-Тихоокеанский регион, африканские и латиноамериканские страны.

С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

А с 5 февраля заработали санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).