МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В России в прошлом году открыли 38 новых месторождений углеводородного сырья с суммарными извлекаемыми запасами нефти в 96,4 миллиона тонн, ведется дальнейшая разработка ресурсной базы, в том числе за счет трудноизвлекаемых (ТРИЗов) и шельфовых запасов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". Россия увеличила экспорт нефти в 2022 году на 7,6 процента

"В 2022 году открыто 38 месторождений углеводородного сырья с суммарными извлекаемыми запасами нефти 96,4 миллиона тонн. Планомерно ведется дальнейшая разработка ресурсной базы, в том числе, за счет трудноизвлекаемых и шельфовых запасов. В течение года продолжилось совершенствование фискальной системы для поддержки разработки этих категорий нефти", — написал Новак.

Вице-премьер отметил, что в России развиваются собственные технологии разработки трудноизвлекаемых запасов. Например, по его словам, был запущен проект создания "инновационной, не имеющей аналогов в мире" технологии термохимического воздействия на нетрадиционные нефтеносные горизонты.

"Реализация проекта позволит существенно повысить процент извлечения углеводородов на месторождениях высоковязкой нефти, а также включить в широкомасштабную разработку такие виды ТРИЗ, как баженовская, доманиковая, абалакская, хадумская, куонамская свиты. Такая инновация может обеспечить не только импортозамещение, но и импортоопережение в освоении ТРИЗ", — заключил Новак.