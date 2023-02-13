Цены на нефть замедлили снижение после комментариев Новака
Цены на нефть замедлили снижение до 85,78 доллара за баррель после заявления Новака
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем замедлили снижение после комментариев вице-премьера РФ Александра Новака, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.17 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,71%, до 85,78 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,14%, до 79,12 доллара.
Ранее в понедельник Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика" сообщил, что Россия планирует в 2023 году направить в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов.
Кроме того, по его словам, экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6%.
До комментариев Новака нефть дешевела более чем на 1%.
https://1prime.ru/oil/20230213/839788286.html
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