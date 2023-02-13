МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем замедлили снижение после комментариев вице-премьера РФ Александра Новака, свидетельствуют данные торгов. Французские власти продлят скидку на бензин до конца марта

По состоянию на 14.17 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,71%, до 85,78 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,14%, до 79,12 доллара.

Ранее в понедельник Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика" сообщил, что Россия планирует в 2023 году направить в дружественные страны более 80% экспорта нефти и 75% нефтепродуктов.

Кроме того, по его словам, экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6%.

До комментариев Новака нефть дешевела более чем на 1%.