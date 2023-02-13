МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Необходимости в проведении заседания ОПЕК+ раньше срока нет, рынок сбалансирован, считает министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Генсек ОПЕК ожидает спроса на нефть выше допандемийного уровня в 2023 году

В пятницу, 10 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений, а при принятии дальнейших решений РФ будет действовать, исходя из складывающейся на рынке ситуации.

"Я не вижу необходимости во встрече. Рынок сбалансирован", — цитирует агентство Рейтер ответ министра на вопрос о необходимости внеочередного заседания альянса на фоне объявления России о сокращении добычи нефти.

Аль-Мазруи также отметил, что соглашение является долгосрочным, и изменения его параметров будут рассматриваться только в тех случаях, если на рынке будут какие-либо потрясения. "Пока мы такого не видели. Рынок сбалансирован и стабилен", — сказал он.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса. С августа 2022 года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа. Первого февраля прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который не рекомендовал корректировать текущие параметры соглашения альянса об объемах добычи нефти.