МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Странам-экспортерам нефти будет довольно трудно заместить российские 500 тысяч баррелей в сутки — у них недостаточно мощностей для наращивания производства, поделился мнением с РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. СМИ: некоторые британские производители чипов могут переехать в США

В минувшую пятницу вице-премьер России Александр Новак сообщил журналистам о добровольном решении России сократить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки. Он отметил, что такое решение будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.

"На самом деле, занять нишу сейчас довольно тяжело. Глубоко недофинансированная в последние годы нефтяная отрасль просто не имеет возможностей к резкому увеличению добычи. Даже Саудовская Аравия или ОАЭ находятся во многом близко к пределам своих мощностей, хотя, скорее всего, именно страны Персидского залива теоретически могут нарастить добычу. Страны Африки, Европы, Америки сейчас вряд ли способны на резкое увеличение добычи", — сказал Маслов.

Риском, по словам эксперта, может быть дисбаланс на нефтяном рынке, который проявит себя к концу года, если ОПЕК+ в ближайшие месяцы не пересмотрит свое решение о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки.

С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.