МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Решение России о сокращении добычи нефти в марте не приведет к росту цен на сырье в долгосрочной перспективе, заявила агентству Блумберг еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей впервые с апреля 2022 года

"Симсон сказала, что действия России (сокращение добычи – ред.) вряд ли приведут к росту цен на нефть в долгосрочной перспективе", — пишет Блумберг.

В пятницу, 10 февраля, вице-премьер РФ Александр Новак объявил о решении России добровольно сократить добычу нефти в марте на 500 тысяч баррелей в сутки. Он отметил, что такое решение будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

С 5 февраля заработали санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).