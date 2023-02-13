МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Ограничение скидки на нефть марки Urals для расчета нефтяных налогов и экспортной пошлины окажет поддержку бюджету и поставит под вопрос эффективность потолка цен, считают опрошенные РИА Новости эксперты. В Польше заявили, что разочарованы новым пакетом антироссийских санкций

Правительство РФ в субботу внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагается с апреля ограничить дисконт на российскую нефть марки Urals по отношению к цене Brent для расчета нефтяных налогов.

Если нефть Urals в апреле будет дешевле марки Brent более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов будет зафиксирован дисконт Urals по отношению к Brent в размере 34 доллара. Таким образом, в мае для расчета налогов цена Urals будет определена не ниже, чем цена Brent минус 31 доллар за баррель, в июне — минус 28 долларов и в июле — минус 25 долларов.

"Ожидается, что данная мера сможет пополнить бюджет, поскольку рассчитана на увеличение сумм, поступающих в бюджет от уплаты налога на добычу полезных ископаемых и налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья", — считает партнер, налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов.

Схожую позицию выражает и старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. По его мнению, предлагаемый дисконт в 34 доллара за баррель "скорее всего, приведет к тому, что цена Urals изначально будет ниже потолка в 60 долларов за баррель, но к середине лета достигнет этого уровня при текущих ценах на нефть марки Brent".

"Это даст российским нефтяникам некоторое время на адаптацию к новому механизму, укрепит переговорные позиции с нынешними покупателями (при поддержке соответствующего решения правительства о сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в день с марта), поставит под вопрос сам потолок цен в течение следующих 4-5 месяцев, а также поддержит поступления в бюджет за счет повышения налогов в ближайшие месяцы", — считает эксперт.

ВЛИЯНИЕ НА ДЕФИЦИТ

Ранее Минфин сообщил, что, по предварительной оценке, федеральный бюджет РФ в январе был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей, расходы выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей, доходы сократились на 35%, до 1,356 триллиона. При этом нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей, что на 46% ниже показателей января прошлого года. Как отметило министерство, это связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа.

"Привязка к цене Urals сейчас по всей видимости приводит к недобору доходов", — констатирует директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов, добавляя, что в связи с этим существуют риски увеличения дефицита бюджета 2023 года. "Они связаны как с риском более низкого исполнения по доходам, так и с возможным пересмотром текущих расходов вверх", — говорит он.

Тем не менее, как полагает независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов, введение предельной скидки на Urals по отношению к Brent поможет сбалансировать федеральный бюджет, зависящий от углеводородных доходов, и не допустить разрастания его дефицита. Такая мера, считает он, способна учесть интересы двух сторон — "нефтяных компаний, которым надо стабилизировать экспорт в условиях действия установленного властями западных стран потолка цен, и государства, стремящегося обеспечить доходами федеральный бюджет".

"На мой взгляд, скидка позволит если не ликвидировать дефицит бюджета, то, по крайней мере, его серьезно сократить в текущем году на фоне адаптации экономики России к санкциям", — поясняет Хазанов.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЯНВАРЬ

Однако рост дефицита в январе текущего года связан не только со снижением котировок. Ненефтегазовые доходы составили 931 миллиард рублей и снизились к январю 2022 года на 28%, преимущественно за счет сокращения поступлений внутреннего НДС и налога на прибыль, сообщил ранее Минфин.

При этом, как отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, более 40% в расходах января 2023 года составили государственные закупки (рост в 5,2 раза по сравнению с январем 2022 года).

"В динамике фактор госзакупок обеспечил более 90% прироста расходов в январе 2023 года по отношению к январю 2022 года. Полагаем, что во многом внушительное увеличение госзакупок в январе представляло собой разовое и форсированное событие, поэтому в последующие периоды ожидаем более сбалансированного и равномерного распределения расходов бюджета", — сказал он.

Как полагает Егулемов, такие показатели за январь можно назвать критичными. "Правительству и соответствующим ведомствам необходимо разработать ряд мер, одной из уже действующих является возможность обращения в Фонд национального благосостояния", — считает он, отмечая, что правительство активно ищет источники доходов в бюджет. Егулемов напомнил, что ранее была предложена мера по разовому добровольному взносу от компаний, получившим сверхдоходы.