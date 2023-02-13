МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером, инвесторы оценивают возможные риски для спроса в краткосрочной перспективе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 73,83 рубля

По состоянию на 19.35 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,51%, до 85,95 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 79,33 доллара.

Нефть дешевеет в понедельник после роста более чем на 2% в пятницу. Нефтяные инвесторы реагировали на слова вице-премьера РФ Александра Новака о том, что Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. Однако, по словам аналитиков, трейдеры теперь обращают больше внимания на риски для спроса.

"Цены на нефть снижаются, поскольку инвесторы сосредоточились на краткосрочных опасениях за спрос, которые затмили пятничные новости о сокращении добычи нефти в России", — сказала агентству Франс Пресс рыночный аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta).

Такие опасения вызваны в частности данными о потребительских ценах в Китае, которые были опубликованы в прошлую пятницу – годовая инфляция в стране за январь ускорилась до 2,1% с 1,8% месяцем ранее, показатель оказался ниже ожиданий. Это, по словам Чинкотты, указывает на то, что восстановление китайской экономики может занять некоторое время.