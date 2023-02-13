МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Добыча нефти в основных нефтегазодобывающих районах США, значительную часть производства в которых представляет собой сланцевая нефть, в марте поднимется по сравнению с текущим месяцем на 75 тысяч баррелей в день, или на 0,8%, до 9,357 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. В Швейцарии рассказали о сумме заблокированных активов России

В том числе добыча в бассейне Permian поднимется на 30 тысяч, до 5,682 миллиона баррелей в день, на Bakken — на 21 тысячу, до 1,199 миллиона, на Anadarko — на 12 тысяч, до 445 тысяч баррелей в день. На месторождении Niobrara добыча вырастет на 5 тысяч баррелей, до 674 тысяч баррелей в день.

На Eagle Ford ожидается рост на 4 тысячи баррелей, до 1,18 миллиона баррелей, на Appalachia — на 3 тысячи, до 140 тысяч баррелей в день. На месторождении Haynesville добыча не изменится и составит 37 тысяч баррелей в день, говорится в релизе.

Также EIA ожидает в марте общего увеличения добычи газа на всех этих месторождениях на 426 миллионов кубических футов, до 96,591 миллиарда кубических футов в сутки.

Согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин в рассматриваемой местности США в январе выросло по сравнению с декабрем на 42, до 4 671.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.