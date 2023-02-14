МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Вытеснить Россию с мирового рынка энергоносителей невозможно по определению, это не удастся сделать ни через год, ни через два, ни в долгосрочной перспективе, заявил РИА Новости президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Во Франции признали провал политики санкций против России

"Вытеснить Россию с мирового рынка энергоносителей невозможно по определению. Ни через год, ни через два, ни в долгосрочной перспективе", — сказал он.

"Напомню, что наша страна обеспечивала в 2021 году около 17% мировой торговли нефтью и 25% мировой торговли природным газом, плюс, к слову, Россия является третьей в мире по поставкам угля", — добавил эксперт.

Это, по его словам, достаточно весомые цифры.

"Да, мы не единственные игроки на данном поле, но заместить такие объемы не под силу ни одной другой нефтегазовой державе", — подчеркнул он.

Однако в долгосрочной перспективе, по мнению эксперта, доля России может снижаться из-за того, что "поставки на альтернативные рынки сопряжены с более дорогой логистикой".

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 14 февраля в 10.00 мск.