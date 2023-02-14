МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Введенное Западом эмбарго сказалось на поставках российских энергоносителей в Европу, но Москва быстро переориентировала свои нефтяные потоки в Азию, заявил РИА Новости президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Эксперт рассказала о расширении географии поставок российского топлива

"Введенное эмбарго сказалось на наших энергоносителях, которые направлялись в Европу, куда до недавнего времени шло порядка 30% и нефти, и газа. Но Москва достаточно быстро переориентировала свои нефтяные потоки из Европы в Азию", — сказал он.

Ведь когда закрывается одна дверь, открывается другая, заметил эксперт.

"После ввода эмбарго со стороны Европейского союза физические объемы экспорта нефти из России не сократились, а в январе даже выросли", — подчеркнул Салихов.

По его словам, до февраля прошлого года, например, Россия практически не продавала свою нефть в Индию, а сейчас поставляет ее туда в объеме более 1 миллиона баррелей в сутки.

"Думаю, что сырую нефть, которую Москва поставляла в Европу, ей удалось уже практически всю переключить на Восток, по нефтепродуктам – пока только 45%", — заключил эксперт.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 14 февраля в 10.00 мск.