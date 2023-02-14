Эксперт Салихов: России пора перестать обращать внимание на Европу
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Европа не заинтересована в поставках российских энергоносителей, поэтому России пора перестать обращать внимание на нее, полностью переключив свое внимание на дружественные страны Азии, Африки и Латинской Америки, заявил РИА Новости президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.
"С моей точки зрения, России пора перестать обращать внимание на Европу, так как европейский рынок по большому счету потерян для поставок российских энергоносителей в обозримой перспективе",- сказал он.
"Все усилия, уверен, мы должны сконцентрировать сегодня на дружественных странах Азии, Африки и Латинской Америки. Там наши точки роста",- добавил эксперт.
И не стоит, по его мнению, слушать изо дня в день, что говорят председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и их коллеги.
"Какая нам разница, что у них на языке, если никаких дел с Европой у России сейчас практически нет, их рынок для нас закрыт",- подчеркнул Салихов.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/oil/20230214/839793277.html