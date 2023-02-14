МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Европа не заинтересована в поставках российских энергоносителей, поэтому России пора перестать обращать внимание на нее, полностью переключив свое внимание на дружественные страны Азии, Африки и Латинской Америки, заявил РИА Новости президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Эксперт рассказала о расширении географии поставок российского топлива

"С моей точки зрения, России пора перестать обращать внимание на Европу, так как европейский рынок по большому счету потерян для поставок российских энергоносителей в обозримой перспективе",- сказал он.

"Все усилия, уверен, мы должны сконцентрировать сегодня на дружественных странах Азии, Африки и Латинской Америки. Там наши точки роста",- добавил эксперт.

И не стоит, по его мнению, слушать изо дня в день, что говорят председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и их коллеги.

"Какая нам разница, что у них на языке, если никаких дел с Европой у России сейчас практически нет, их рынок для нас закрыт",- подчеркнул Салихов.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.