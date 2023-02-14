МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. России не стоит беспокоиться из-за того, что свою нефть она вынуждена продавать сейчас со скидкой, ведь скидка создает стимул у всех желающих покупать ее, заявил РИА Новости президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.
"И повторю, не стоит так убиваться из-за того, что свою нефть Россия сейчас вынуждена продавать со скидкой. Конечно, из-за этого приходится нести потери. Но это лучше, чем ничего, разве нет?",- сказал он.
"Вместо того, чтобы роптать нашим нефтегазовым гигантам следует более гибче подходить к вопросам ценообразования. Скидка должна стать сейчас основным механизмом их деятельности, их главным оружием. Ведь скидка создает сильный стимул у всех желающих покупать российскую нефть",- добавил эксперт.
Вот почему в нынешних условиях жестких ограничений, заметил он, "нам так необходим поиск новых партнеров в дружественных странах".
"Пусть даже они будут покупать российскую нефть по дисконту",- заключил Салихов.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/oil/20230214/839793691.html
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