МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. России не стоит беспокоиться из-за того, что свою нефть она вынуждена продавать сейчас со скидкой, ведь скидка создает стимул у всех желающих покупать ее, заявил РИА Новости президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. России пора перестать обращать внимание на Европу, считает эксперт

"И повторю, не стоит так убиваться из-за того, что свою нефть Россия сейчас вынуждена продавать со скидкой. Конечно, из-за этого приходится нести потери. Но это лучше, чем ничего, разве нет?",- сказал он.

"Вместо того, чтобы роптать нашим нефтегазовым гигантам следует более гибче подходить к вопросам ценообразования. Скидка должна стать сейчас основным механизмом их деятельности, их главным оружием. Ведь скидка создает сильный стимул у всех желающих покупать российскую нефть",- добавил эксперт.

Вот почему в нынешних условиях жестких ограничений, заметил он, "нам так необходим поиск новых партнеров в дружественных странах".

"Пусть даже они будут покупать российскую нефть по дисконту",- заключил Салихов.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.