МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Белый дом в понедельник объявил о реализации 26 млн баррелей нефти из стратегических резервов США. Эксперт рассказал о пользе скидок на российскую нефть

Ранее в Минэнерго говорили о возможной отмене реализации стратегических резервов нефти в 2023 финансовом году после того, как в 2022 году были проданы рекордные 180 млн баррелей. Однако подобное решение потребовало бы одобрения конгресса.

После реализации обозначенного объема стратегические резервы временно опустятся ниже текущего уровня 372 млн баррелей, который является самым низким с 1983 года.

Заявки на покупку этой нефти будут приниматься 28 февраля, а поставка будет осуществлена в период с 1 апреля по 30 июня.