МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Кувейт повысил официальную отпускную цену на нефть сорта Kuwait Export Crude для Азии с поставкой в марте на 35 центов. Нефть этого сорта будет стоить на 1,40 доллара за баррель дороже ценового маркера Oman/Dubai. Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении Reuters. Эксперт рассказал о пользе скидок на российскую нефть

При этом Кувейт понизил цену сорта Kuwait Super Light Crude на 1,30 доллара. В марте он будет продаваться с премией в 2,05 доллара за баррель по сравнению с маркером Oman/Dubai.