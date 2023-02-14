МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются более чем на 1% в преддверии публикации очередного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. Кувейт повысил отпускную цену на нефть для Азии, сообщили СМИ

По состоянию на 14.01 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,05%, до 85,7 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,52%, до 78,92 доллара.

Инвесторы находятся в ожидании публикации ежемесячного доклада ОПЕК о состоянии мирового нефтяного рынка. В документе организация обновит прогнозы мировой добычи и спроса.

Кроме того, нефтяной рынок продолжает оценивать новость о том, что власти США планируют в апреле-июне продать 26 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.