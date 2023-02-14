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2023
https://1prime.ru/oil/20230214/839799214.html
Цены на нефть падают перед докладом ОПЕК
Нефть
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Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются более чем на 1% в преддверии публикации очередного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.01 мск цена... ПРАЙМ, 14.02.2023
нефть, энергетика, новости, нефть, мир, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются более чем на 1% в преддверии публикации очередного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.01 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,05%, до 85,7 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,52%, до 78,92 доллара.
Инвесторы находятся в ожидании публикации ежемесячного доклада ОПЕК о состоянии мирового нефтяного рынка. В документе организация обновит прогнозы мировой добычи и спроса.
Кроме того, нефтяной рынок продолжает оценивать новость о том, что власти США планируют в апреле-июне продать 26 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.