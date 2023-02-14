МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем снижаются более чем на 1% в преддверии публикации очередного доклада ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

Башня Абрадж-Аль Бейт, Кувейт

Кувейт повысил отпускную цену на нефть для Азии, сообщили СМИ

По состоянию на 14.01 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,05%, до 85,7 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,52%, до 78,92 доллара.

Инвесторы находятся в ожидании публикации ежемесячного доклада ОПЕК о состоянии мирового нефтяного рынка. В документе организация обновит прогнозы мировой добычи и спроса.

Кроме того, нефтяной рынок продолжает оценивать новость о том, что власти США планируют в апреле-июне продать 26 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.